Жара до +30: синоптики поделились прогнозом на воскресенье 7.08.2021, 21:22

В некоторых районах страны могут пройти дожди.

В отдельных районах по югу Беларуси 8 августа воздух прогреется до 30 градусов тепла 8 августа, пишет kp.by.

В ночные часы температура будет около 9-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24-30 градусов выше нуля.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В некоторых районах на северо-западе могут пройти кратковременные дожди и даже грозы.

Ночью и утром может наблюдаться в отдельных районах туман. Ветер в ночное время будет слабый и неустойчивый, днем юго-западный, южный умеренный, по западу - порывистый.

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