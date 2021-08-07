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В Таиланде протестующие требуют отставки премьер-министра

  • 7.08.2021, 21:26
В Таиланде протестующие требуют отставки премьер-министра

Активисты также добиваются перенаправления части бюджета монархии и вооруженных сил на борьбу с коронавирусом.

В Таиланде протестующие требуют отставки премьер-министра Прают Чан-оча и перенаправления части бюджета монархии и вооруженных сил на борьбу с коронавирусом, сообщает Euronews.

Протестное движение, начавшееся в прошлом году, в последние недели активизировалось, поскольку попытки властей контролировать резкий рост случаев заражения коронавирусом не дают ощутимых результатов.

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