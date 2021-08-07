В Таиланде протестующие требуют отставки премьер-министра
- 7.08.2021, 21:26
Активисты также добиваются перенаправления части бюджета монархии и вооруженных сил на борьбу с коронавирусом.
В Таиланде протестующие требуют отставки премьер-министра Прают Чан-оча и перенаправления части бюджета монархии и вооруженных сил на борьбу с коронавирусом, сообщает Euronews.
Протестное движение, начавшееся в прошлом году, в последние недели активизировалось, поскольку попытки властей контролировать резкий рост случаев заражения коронавирусом не дают ощутимых результатов.