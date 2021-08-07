Грузия, США и ЕС призвали Россию выполнить свои обязательства 1 7.08.2021, 21:42

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Тбилиси и партнеры Грузии распространили заявления в связи с годовщиной российско-грузинской войны.

В 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны МИД Грузии призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. В частности, вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании независимости оккупированных территорий и допустить в оккупированные регионы международных наблюдателей, передает «Голос Америки».

В грузинском МИДе считают, что именно с полномасштабной интервенции в Грузию Россия начала «апробацию агрессивной политики по нарушению международно-признанных государственных границ суверенных стран», что в свою очередь поставило под удар трансатлантическую безопасность и международный порядок. В данном контексте МИД Грузии напоминает о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об августовской войне, которое было вынесено 21 января 2021 года.

«ЕСПЧ постановил, что Российская Федерация как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль в грузинских регионах Абхазия и Цхинвали / Южная Осетия, несет ответственность за нарушения целого ряда положений и статей Европейской конвенции о правах человека в ходе августовской войны 2008 года и в период последующей оккупации территорий Грузии», - говорится в заявлении.

В МИДе Грузии отмечают, что несмотря на ответственность за установленные ЕСПЧ преступления, Россия продолжает нарушать международное право и усиливает своё военное присутствие в Абхазии и Цхинвальском регионе, ущемляет там права этнических грузин, проводит чистки, ограничивает свободу передвижения людей и незаконно задерживает граждан.

«Грузия полностью выполняет Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и в одностороннем порядке неоднократно подтвердила свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России. В то же время правительство Грузии предпринимает активные шаги по углублению взаимодействия и отношений между обществами, разделенными войной и оккупационными линиями», - сказано в заявлении МИДа Грузии.

В результате российской агрессии в августе 2008 года, согласно грузинским данным, с грузинской стороны погибли 412 человек, из них 169 военных; ранения получили 1747 людей. При этом 130 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. В результате российской интервенции были разрушены 35 000 тысяч жилых домов и 53 населенных пункта. Россия оккупировала 5 грузинских долин и 125 сёл.

Заявление США

Посольство Соединенных Штатов в Грузии призвало Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона и допустить возвращения в свои дома сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц.

В посольстве считают, что агрессивные действия России, включая перенос линии оккупации вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, а также задержания граждан Грузии, создали множество проблем. В том числе, как отмечают в диппредставительстве США, ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели ко многим жертвам. США считают, что данные действия должны «немедленно прекратиться».

«Приверженность Соединенных Штатов нашим друзьям и партнерам в Грузии остается неизменной. Мы стоим вместе с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к его призыву к воссоединению этих сообществ, разъединённых российской агрессией», - сказано в заявлении посольства.

Заявление Евросоюза

Представительство ЕС в Грузии также распространило заявление в связи с 13-й годовщиной российско-грузинской войны. Документ осуждает военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии в нарушение как международного права, так и её обязательств по соглашению от 12 августа 2008 года, а также дипломатическое признание Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

В ЕС высказывают обеспокоенность нарушениями прав человека в оккупированных регионах Грузии и настаивают на «проведении заслуживающих доверия расследований» по фактам нарушения прав человека, упомянутых в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 января 2021 года.

«Мы по-прежнему привержены разрешению конфликтов, в том числе посредством участия ЕС в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, работы спецпредставителя ЕС и Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). Мы подтверждаем твердую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении ЕС.

Позиция России

Россия пока не делала официальных комментариев в связи с годовщиной августовской войны, а также заявлениями Тбилиси и партнеров Грузии. Дело в том, что датой начала российско-грузинской войны в РФ считают 8 августа, в отличие от Грузии и мирового сообщества, которые утверждают, что война началась 7 августа 2008 года. Ожидается, что также как и в предыдущие годы Москва и в этом году распространит соответствующее заявление 8 августа.

В то же время 5 августа замдиректора департамента информации и печати российского МИДа Александр Бикантов заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией.

В ответ на это грузинский МИД обвинил Москву в проведении кампании по дезинформации о российско-грузинской войне 2008 года, напомнив о январском постановлении Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

«Если что-то и противоречит добрососедским отношениям между Грузией и Россией, основанным на равноправном и взаимном уважении, так это агрессивная политика самой России, ее незаконная оккупация территорий Грузии, нарушение территориальной целостности нашей страны и международно признанных государственных границ», - заявили в МИДе Грузии.

Заявление Бикантова прокомментировала и посол США в Грузии Келли Дегнан, которая сказала, что если Россия имеет серьезные намерения и действительно желает восстановления отношений с Грузией, в первую очередь, она должна вывести свои войска с территории этой страны.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

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