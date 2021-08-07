Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет 1 7.08.2021, 21:53

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Через два месяца выборы в Госдуму РФ.

Рейтинг «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму опустился до минимального значения с 2008 года. Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за ЕР свои голоса отдали бы 27% опрошенных избирателей. В 2008 году поддержать единороссов были готовы 54%, в 2013-м — 39%, в 2015-м — 55%, пишет znak.com.

Обвал рейтинга ЕР произошел летом 2018 года после пенсионной реформы, он составил 35%. С 2018 по 2020 год рейтинг ЕР колебался от о 31 до 34%. С 2020 года рейтинг правящей партии выше 33% уже не поднимался. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

Рейтинги КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» также снизились: до 11% у коммунистов, до 9% у либерал-демократов, до 6% у справороссов. Результаты опроса показали, что выросло число россиян, кто вообще не хотел бы пойти на выборы: если в августе 2020 года таких было 7%, то сейчас — 17%.

Опрос ФОМ также показал, что лучшее соотношение положительного и отрицательного отношения к партии у «Партии Роста» и «Гражданской платформы»: 5% опрошенных относятся к этим партиям положительно, только 1% отрицательно. Однако такое, на первый взгляд, хорошее отношение к партии вряд ли конвертируется в результат на выборах. Ведь если бы выборы в Думу состоялись уже в это воскресенье, то «Партию Роста» и «Гражданскую платформу» поддержали бы меньше 1% избирателей.

Худшее соотношение положительного и отрицательного отношения к партии у «Единой России» и ЛДПР. К единороссам хорошо относятся 34% опрошенных россиян, отрицательно 27%. К партии Владимира Жириновского положительно относятся 20%, отрицательно — 16%. К «Справедливой России — За правду» положительно относятся 19% избирателей, а отрицательного — всего 9%.

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