Космонавты на МКС устроили свою Олимпиаду: видео
- 7.08.2021, 22:12
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Среди участников был и Олег Новицкий, родившийся в Минской области.
Про необычные соревнования на борту Международной космической станции (МКС) рассказал французский астронавт Том Песке, пишет nashaniva.
Космонавты приняли участие в четырех «дисциплинах» - упражнениях без пола, гандболе без рук, синхронном космическом плавании и стрельбе из резинок.
Среди участников был и Олег Новицкий — космонавт, родившийся в городе Червень (Минская область).