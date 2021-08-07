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Космонавты на МКС устроили свою Олимпиаду: видео

  • 7.08.2021, 22:12
  • 1,410
Космонавты на МКС устроили свою Олимпиаду: видео

Среди участников был и Олег Новицкий, родившийся в Минской области.

Про необычные соревнования на борту Международной космической станции (МКС) рассказал французский астронавт Том Песке, пишет nashaniva.

Космонавты приняли участие в четырех «дисциплинах» - упражнениях без пола, гандболе без рук, синхронном космическом плавании и стрельбе из резинок.

Среди участников был и Олег Новицкий — космонавт, родившийся в городе Червень (Минская область).

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