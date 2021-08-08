Американская авиация нанесла удар по талибам в Афганистане 8.08.2021, 8:03

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Иллюстрационное фото

Скопление боевиков обстреляли самолетом B-52.

Американские ВВС нанесли авиаудары по позициям талибов в Афганистане. Военные США использовали для атаки бомбардировщики B-52.

Об этом сообщает представитель Минобороны Афганистана Фавада Амана.

В 18:30 по местному времени в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов обстреляли самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара.

#Breaking: Taliban’s gathering was targeted by B-52 in #Shebergan city, Jawzjan province today evening at 6:30pm. The #terrorists have suffered heavy casualties as a result of US Air Forces #airstrike — Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021

7 августа экстремистская группировка Талибан захватила город Шеберган - столицу провинции Джаузджан.

6 августа стало известно, что Талибан впервые захватил столицу провинции Афганистана - город Зарандж - столицу провинции Нимроз.

После начала вывода из Афганистана американских войск исламистское движение Талибан организовал масштабное наступление на позиции по всей территории страны и захватил ряд стратегически важных районов.

По словам самих талибов, под их контролем находится более 80% территории страны . В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведчиков в США сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан через полгода-год после того, как армия США покинет страну. Вашингтон начал вывод войск из Афганистана 25 апреля.

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