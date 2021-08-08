Три основных симптома дельта-штамма коронавируса: на что обратить внимание в первую очередь 8.08.2021, 8:13

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Распространители вируса могут подумать, что у них просто сезонная простуда.

Штамм Delta, впервые обнаруженный в Индии, бушует по Европе. Он оказался гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы Covid. И теперь симптомы тоже другие, пишет Еxpress.

Хотя общие симптомы Covid стали хорошо известны - кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, - говорят исследователи, вариант Delta демонстрирует другой набор симптомов.

Вот три основных симптома:

Головная боль

Больное горло

Насморк

Лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов, сказал профессор Тим Спектор, который руководит исследованием и приложением Zoe Covid Symptom.

Он сказал: «С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения - и они не такие, как были».

Он продолжил: «Кажется, этот вариант работает несколько иначе. Люди могут подумать, что у них просто сезонная простуда, но они все еще ходят на вечеринки и могут распространить среди шести других людей. Мы думаем, что это усугубляет большую часть проблемы. Суть в том, что если вы молоды, у вас все равно будут более легкие симптомы.

Это может показаться просто сильной простудой или каким-то забавным чувством «отстранения»- но в таких случаях специалисты рекомендуют оставаться дома и пройти тест».

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