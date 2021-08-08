Карта Лукашенко бита 33 8.08.2021, 11:00

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Фото: ТАСС

Тиран поднял ставки и потерпел поражение.

Историей с переброской иракских мигрантов тиран Лукашенко сильно повысил ставки. Но его карта – бита: новых мигрантов пока больше не будет и многих из уже прибывших отправляют назад, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Лукашенко думал, что вся история с миграционным потоком через Беларусь, сильно и ярко освещающаяся в СМИ нескольких стран, ему на руку.

Казалось, что Литва останется один на один с проблемой. Однако снова облом. И Литва выдержала (и выдержит). И Ирак не выпускает людей.

Не оказала в деле поддержки и РФ.

Этот очередной выверт режима ничего не дал Лукашенко. Не понятно, почему он сделал ставку на практически бесправных мигрантов. Может быть, чтобы там, на Ближнем Востоке оценили его и продолжили кредитовать? Но скорее всего, просто чтобы поднять ставки. На людей — что на своих граждан, что на мигрантов, Лукашенко плевать.

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