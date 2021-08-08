Карта Лукашенко бита

Карта Лукашенко бита33
- 8.08.2021, 11:00
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Тиран поднял ставки и потерпел поражение.
Историей с переброской иракских мигрантов тиран Лукашенко сильно повысил ставки. Но его карта – бита: новых мигрантов пока больше не будет и многих из уже прибывших отправляют назад, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».
Лукашенко думал, что вся история с миграционным потоком через Беларусь, сильно и ярко освещающаяся в СМИ нескольких стран, ему на руку.
Казалось, что Литва останется один на один с проблемой. Однако снова облом. И Литва выдержала (и выдержит). И Ирак не выпускает людей.
Не оказала в деле поддержки и РФ.
Этот очередной выверт режима ничего не дал Лукашенко. Не понятно, почему он сделал ставку на практически бесправных мигрантов. Может быть, чтобы там, на Ближнем Востоке оценили его и продолжили кредитовать? Но скорее всего, просто чтобы поднять ставки. На людей — что на своих граждан, что на мигрантов, Лукашенко плевать.