Ученые раскопали в Швеции загадочную деревню предков викингов 8.08.2021, 8:42

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Согласно фольклору, это было особенное место.

На побережье Швеции, где ранее нашли древнейшие гробницы викингов с останками близнецов, на острове Эланд, археологи обнаружили массовое захоронение скандинавских предков викингов, которые имеют признаки “кровавой борьбы”.

Об этом сообщает Express.UK.

Доктор Людвиг Папмель-Дюфай рассказал о некоторых открытиях, которые датируются V веком, включая могилы и артефакты. Он сказал, что было собрано достаточно доказательств того, что в середине железного века на острове жили до 20 тысяч человек.

На острове находится 15 древних кольцевых фортов примерно 400-х годов нашей эры, сооружения которых нередко встречаются в скандинавских регионах и викингов. Тем не менее, стоит выделить один кольцевой форт, известный как Сэндби Борг. Согласно фольклору, это “злое место, где случаются плохие вещи”.

Глубоко под землей здесь археологи обнаружили свидетельства 1500-летней борьбы за власть в Норвегии, которая завершилась кровавой бойней. Это стало ужасным свидетельством того, что предки викингов были столь же жестокими и безжалостными.

Всего исследователи обнаружили 26 человеческих останков. Находку назвали как “деревня мертвых”.

“С тех пор мы не видели такой бойни в исторические времена, поэтому это крупное событие, о котором полностью забыли. Мы повсюду находили мертвых людей - это что-то реальное, это произошло здесь”, - сказал Людвиг Папмель-Дюфай.

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