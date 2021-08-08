В Беларуси ввели секретные пошлины на экспорт древесины 6 8.08.2021, 8:52

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Часть указа вышла под грифом «для служебного пользования».

В Беларуси установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки. Это следует из указа, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале. Часть документа — «для служебного пользования», что именно она регулирует — неизвестно.

Согласно документу, ставки пошлин составят 100 евро за кубометр или от 2% до 6,5% от таможенной стоимости (в зависимости от конкретного товара).

Пошлины будут действовать при вывозе лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставки не будут применяться при вывозе в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.

На пунктах указа со второго по шестой — ограничительный гриф «Для служебного пользования». Такой же гриф стоит и на одном из абзацев пункта седьмого, который начинается словами «Совету Министров».

Раньше вывозные таможенные пошлины на древесину определял Указ президента от 9 октября 2010 г. N 522 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы». Согласно ему, ставки составляли 100 евро за кубометр. Пунктов «для служебного пользования» в предыдущем документе не было.

Новый документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. С 1 января 2022 года устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин на древесину и изделия из нее будет Совет министров, этот же орган будет решать, куда направить средства от пошлин.

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