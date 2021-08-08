Президент Литвы обратился к мигрантам и пообещал ясный ответ белорусским властям 9 8.08.2021, 9:16

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Гитанас Науседа предупредил минский режим, занимающийся торговлей людьми.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что обещающие нелегальным мигрантам легкий путь через Беларусь в Евросоюз, лгут. Он призвал людей не попадаться в сети торговли людьми. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на интервью телеканалу Al Jazeera.

«Обещающие легкий путь в Евросоюз через Беларусь лгут. Людей обманывают, затягивают в сети, за это люди еще и деньги платят — за мираж ЕС. Не попадайтесь в руки торговцев людьми», — сказал президент Литвы. Он добавил, что Литва не сможет предоставить убежище всем желающим, не сможет выполнить их ожидания, с которыми они летели в Беларусь.

Науседа также сказал, что «белорусский режим, приглашающий людей использовать Беларусь как промежуточную стоянку на пути в ЕС», пользуется ими как политическим оружием.

Также он заявил, что не видит возможностей для улучшения отношений с Минском в будущем.

«Я должен сказать, что ЕС, Литва и другие страны-члены будут едины и ясно ответят на такую политику, которую осуществляет белорусский режим. К сожалению, наши отношения с Беларусью сейчас осложнены, если иметь в виду такое циничное и агрессивное поведение, конечно, я вижу, что в будущем есть мало шансов на их улучшение», — заметил глава Литвы.

«Беларусь должна понять, что это плохой путь для сотрудничества внутри Европы», — прибавил он.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта. За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе никого не задержали, а заставили вернуться в Беларусь почти 250 мигрантов.

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