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Стал известен победитель в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

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  • 8.08.2021, 9:24
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Стал известен победитель в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Опубликован медальный рейтинг национальных команд.

Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото, сообщает ТАСС.

Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0.

Сборная США на Олимпиаде в Токио завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 75 кг.

Беларусь с семью наградами занимает в медальном рейтинге 45-е место. У белорусской команды 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Соседняя Украина разместилась на строчку выше, на 44-м месте. У страны — 19 медалей: 1 золотая, 6 серебряных и 19 бронзовых.

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