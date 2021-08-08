Константин Яковлев: Мы найдем силы, чтобы более упорно отстаивать свою свободу 8.08.2021, 9:28

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Главный тренер «Витязя» уверен, что скоро вернется в Беларусь.

Главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси Константин Яковлев с 2020 года резко стал нежелательной персоной для белорусского спорта: достаточно было выразить солидарность с задержанной коллегой, баскетболисткой Еленой Левченко, как клуб сняли с чемпионата Беларуси и лишили зала. Константин успел и посидеть 15 суток по «народной статье» 24.23 за анонс открытой тренировки в Новой Боровой.

Ему угрожали уголовным делом, поэтому недавно спортсмен покинул страну. Но настаивает: «Это мой временный отъезд». И верит, что Беларусь скоро станет свободной и он, как и многие другие, сможет вернуться на родину без риска быть задержанным снова, пишет «Наша Нива».

«То, как обошлись с нашей командой, моим клубом, как нас напрямую выгнали — это, конечно, месть за нашу гражданскую позицию. Белорусы в этом году сплотились, спортсмены — тоже (так, как того не было раньше). Следствием этого стали репрессии, за решетку попали мои друзья и я тоже. Это все очень досадно, но даже если судить по участникам свободного объединения спортсменов Беларуси, очевидно, что все мы стали сильнее, морально устойчивее. И да, на сегодня мы готовы не только к спринту, но и к марафону.

Я очень счастлив, что мне открылись люди, которых я сейчас знаю по объединению. Я горжусь каждым из них и готов ради них на все. Мы сейчас как семья. при этом старые товарищи, которых я такими считал, отсеялись. И я тоже счастлив, что так произошло.

За последний год я сам будто нашел в себе другого человека. Я называю его лучшей версией себя. Если ты вечно в зоне комфорта, то рассуждаешь так: зачем что-то менять, разбираться? А когда перед тобой закрываются все двери, ты попадаешь в сложные, стрессовые условия, ты неожиданно проявляешь себя по-новому. Пока у меня идет период адаптации после переезда: налаживание связей, контактов. Но мне бы хотелось сделать в Украине команду по модели нашего гандбольного клуба «Витязь», этакий белорусский гандбольный островок здесь.

До сих пор вспоминаю, какую огромную боль мне принесла смерть Романа Бондаренко. Были и другие смерти в Беларуси, но почему-то именно эту я переживал так, будто это был родной мне человек. До слез. Я еще тогда заболел коронавирусом, так что мне было максимально плохо. Это сильная потеря и показательный момент беспредела людей, которые были в этом замешаны. Особенно досадно, что они имели отношение к спортивному сообществу.

В общем, как и у любого белоруса, мое настроение давно прыгает, как на том рисунке с кардиограммой. Сначала почитаешь новости про Степана Латыпова или новые аресты, и настроение становится почти депрессивным. А после МОК лишает аккредитации двух тренеров сборной Беларуси, давивших на Кристину Тимановскую — настроение идет в гору. Хочется каждое утро начинать с таких новостей. Тем более, это в том числе результат работы Фонда спортивной солидарности и свободного объединения спортсменов. Такие победы дают импульс двигаться вперед. Мы будем и дальше помогать всем честным спортсменам, не оставим их в одиночестве.

Пока мы еще не проснулись в новой Беларуси. Ложка дегтя, что даже те, кто изначально выступал против насилия, испугались — и вот уже они просят убрать их подписи в открытом письме с требованиями к власти, исчезают их искренние посты из соцсетей. Но я верю, что еще произойдет какое-то событие — взрыв, и мы найдем силы, чтобы упорно отстаивать свои права и свободу. Предельно. Я живу этой надеждой».

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