Экс-дипломат: Возникают большие вопросы относительно психического здоровья Лукашенко 49 8.08.2021, 9:43

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Узурпатор постоянно боится, что система может посыпаться в любой момент.

Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко дал интервью kyky, где, среди прочего, затронул вопрос и о сумасшествии диктатора.

— Я могу предполагать, что белорусские дипломаты плохо спят по ночам. Лукашенко боится, что система может посыпаться, поэтому и угрожает им на совещаниях. Но на угрозах, лжи и лицемерии здравой политики не построишь. Эти высказывания хорошо показывают восприятие мира этим человеком – у него нет ни рамок приличия, ни ценностей, ни уважения к общепринятым правам и свободам человека. Он смотрит на мир глазами руководителя колхоза, поэтому один из способов решения проблемы – набить морду. Наверное, это новый метод в дипломатии. Скоро придется менять программу на факультете международных отношений: введут уроки бокса, карате и стрельбы из пневматической винтовки.

— Лукашенко – сумасшедший?

— Это вопрос к докторам. Но если его внимательно слушать, когда он говорит без бумажки, возникают большие вопросы относительно его психического здоровья. Назвать это великолепным ораторством язык не поворачивается. Беларусы достойны более интеллектуального, образованного и эффективного руководителя.

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