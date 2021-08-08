В Госдуме россиянам предложили работать по семь дней в неделю 29 8.08.2021, 9:47

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Таким образом страну хотят «вытащить из разрухи».

В России необходимо увеличить продолжительность рабочей недели ради восстановления экономики, заявил ura.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его мнению, идея сократить рабочую неделю до четырех дней, вброшенная в информационное пространство от лица зампреда СовБеза Дмитрия Медведева, не имеет под собой никаких оснований.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи», - сказал депутат, добавив, что «страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».

Уменьшение числа рабочих дней, по словам Арефьева, сделает российскую продукцию неконкурентоспособной.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», - сказал депутат.

Он добавил, что услуги и продукция российского производства и «и так не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС».

7-дневная рабочая неделя без выходных дней (56 часов в неделю) приблизит общую трудовую нагрузку на российских граждан с показателям Великой отечественной войны.

С 1940 года в стране действовала 6-дневка с 8-часовым рабочим днем, который указом о мерах на период военного времени мог быть увеличен на 1-3 часа в день.

Это давало в общей сложности 54-66 часов рабочего времени в неделю. Почти такие же показатели были царской России конца 19-го века - 6 рабочих дней в неделю по 11,5 часов (69 часов в неделю).

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