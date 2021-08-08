«Хватит кормить режим, частный бизнес тоже бастует»
- 8.08.2021, 9:59
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Крик души сотрудника небольшой компании.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:
— Я рядовой сотрудник частной небольшой компании. У нас бытует мнение, что частники не бастуют, что только заводы в этом решают. Но я спросил себя: а разве мои налоги не оплачивают террор и диктатуру? Разве мне не страшно было выйти на улицу с протестом? Ответ очевиден.
По призыву присоединился к забастовке. Хватит кормить режим! Хватит оплачивать пули, которыми в меня же стреляют. Частный бизнес тоже бастует!
Придется покинуть зону комфорта? Ничего. Выкрутимся. Один человек в организации не решает? А если таких организаций тысяча?