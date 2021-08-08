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«Где данные?»: белорус прошел сложный квест, чтобы заплатить транспортный налог

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  • 8.08.2021, 10:11
  • 6,520
«Где данные?»: белорус прошел сложный квест, чтобы заплатить транспортный налог

Откровенный рассказ автомобилиста.

Осталось совсем немного времени до того момента, когда автовладельцы станут получать из налоговой инспекции уведомления об уплате транспортного налога. Издание «Автобизнес» рассказало, как сейчас обстоит ситуация с подобными платежами.

Справка Автобизнеса

В 2021 году налог необходимо будет уплатить не позднее 15 декабря, авансовый платеж за автомобиль составит одну базовую величину (29 руб.), за прицеп, прицепа-дачу, мотоцикл – 20 рублей. Извещение налогового органа будет направлено не позже 1 ноября 2021 года. Произвести доплату транспортного налога в 2022 году нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения из ИМНС, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.

Где данные?

Некоторые автовладельцы утверждают, что оплатить налог можно через электронные сервисы и в личном кабинете пользователя на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, якобы об этом сообщали в СМИ.

Мы такую информацию не видели, поэтому обращаемся к сайту ИМНС и смотрим, какие сервисы доступны в личном кабинете. Что касается проведения каких-либо платежей, то в личном кабинете доступна оплата налога на землю и недвижимость, да и то только через перечень определенных банковских учреждений. Про оплату транспортного налога тут ни слова.

Может быть, после регистрации в личном кабинете что-то изменится? Посмотрим на личном примере. Чтобы пройти регистрацию, нам необходимо получить логин и пароль. В разделе "Электронные сервисы" предлагается оформить заявку на их получение.

Но в заявке есть графа "Учетный номер плательщика" (УНП), которого мы не знаем, а при попытке ввести серию/номер паспорта, а также личный номер выскакивает сообщение о том, что серия и номер не соответствуют шаблону, – перепроверяли несколько раз.

Как сообщали в СМИ, для регистрации личного кабинета плательщика (получения логина и пароля) нужно с паспортом подойти в любую инспекцию МНС. Звоним на горячую линию инспекции, которую собираемся посетить, спрашиваем и слышим: "Да, можно подходить в рабочее время, при себе иметь паспорт". Для нас так даже лучше, заодно узнаем, как платить транспортный налог.

Поход был не зря

Удивительно, но в очереди ноль человек. Буквально через пару минут специалист выдал мне логин, пароль, УНП, а также памятку для входа в личный кабинет на сайте МНС.

Уточняем насчет уплаты транспортного налога через сервисы ИМНС, личный кабинет плательщика или ЕРИП. Нам отвечают, что на данный момент вопрос рассматривается, работа в этом направлении идет. Возможно, к тому моменту, когда начнется рассылка уведомлений об уплате налога, такой сервис заработает. Это касается и получения извещений об уплате транспортного налога.

Что же, добираемся до компьютера и регистрируемся в личном кабинете плательщика согласно инструкции. Нам предлагают изменить пароль на тот, который наиболее удобен, – это на выбор. Также нужно пройти по ссылке, присланной на электронную почту, для ее подтверждения. Дальше выбираем раздел "Сведения о транспортных средствах".

Кто-то скажет, что такие сведения можно получить через официальный сайт МВД и никуда не ходить. Пункт "Зарегистрированные ТС" в личном кабинете пользователя на сайте МВД был в списке наряду с пунктами "Проверка нахождения авто в розыске" и "Утраченные регистрационные знаки", но на сегодня присутствуют только два последних. Возможно, это связано с недавними сбоями в работе регистрационных подразделений ГАИ.

Так что в инспекцию по налогам и сборам сходили не зря. Личный кабинет плательщика – услуга удобная и информативная, речь тут не только про уплату транспортного налога, там много различных возможностей и функций. Получение логина и пароля прошло быстро, специалисты вежливые и отвечают на интересующие вопросы.

Рассчитываем, что ко времени икс, когда извещения об уплате транспортного налога начнут приходить автовладельцам, появится и возможность дистанционного получения таких извещений и оплаты налога через личный кабинет плательщика на сайте ИМНС, особенно учитывая, что во времена COVID-19 лишний раз посещать массовое скопление людей в банке или почтовом отделении не совсем хочется.

Но о чудо! Решив лишний раз пересмотреть сервисы ЕРИП, я нахожу там возможность уплатить транспортный налог.

Путь в сервисе получается такой: платежи – платежи ЕРИП – налоги – регион (например, Минск) – ИМНС по району, где зарегистрирован плательщик – транспортный налог с физлиц – указываем УНП, который мы получили в ИМНС при регистрации логина и пароля. Вуаля!

Так что возможность оплаты транспортного налога через ЕРИП уже есть, по крайней мере такая функция там присутствует. Суммы, правда, не выставлены, но это потому, что еще не время.

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