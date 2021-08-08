«Где данные?»: белорус прошел сложный квест, чтобы заплатить транспортный налог 4 8.08.2021, 10:11

6,520

Откровенный рассказ автомобилиста.

Осталось совсем немного времени до того момента, когда автовладельцы станут получать из налоговой инспекции уведомления об уплате транспортного налога. Издание «Автобизнес» рассказало, как сейчас обстоит ситуация с подобными платежами.

Справка Автобизнеса

В 2021 году налог необходимо будет уплатить не позднее 15 декабря, авансовый платеж за автомобиль составит одну базовую величину (29 руб.), за прицеп, прицепа-дачу, мотоцикл – 20 рублей. Извещение налогового органа будет направлено не позже 1 ноября 2021 года. Произвести доплату транспортного налога в 2022 году нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения из ИМНС, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.

Где данные?

Некоторые автовладельцы утверждают, что оплатить налог можно через электронные сервисы и в личном кабинете пользователя на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, якобы об этом сообщали в СМИ.

Мы такую информацию не видели, поэтому обращаемся к сайту ИМНС и смотрим, какие сервисы доступны в личном кабинете. Что касается проведения каких-либо платежей, то в личном кабинете доступна оплата налога на землю и недвижимость, да и то только через перечень определенных банковских учреждений. Про оплату транспортного налога тут ни слова.

Может быть, после регистрации в личном кабинете что-то изменится? Посмотрим на личном примере. Чтобы пройти регистрацию, нам необходимо получить логин и пароль. В разделе "Электронные сервисы" предлагается оформить заявку на их получение.

Но в заявке есть графа "Учетный номер плательщика" (УНП), которого мы не знаем, а при попытке ввести серию/номер паспорта, а также личный номер выскакивает сообщение о том, что серия и номер не соответствуют шаблону, – перепроверяли несколько раз.

Как сообщали в СМИ, для регистрации личного кабинета плательщика (получения логина и пароля) нужно с паспортом подойти в любую инспекцию МНС. Звоним на горячую линию инспекции, которую собираемся посетить, спрашиваем и слышим: "Да, можно подходить в рабочее время, при себе иметь паспорт". Для нас так даже лучше, заодно узнаем, как платить транспортный налог.

Поход был не зря

Удивительно, но в очереди ноль человек. Буквально через пару минут специалист выдал мне логин, пароль, УНП, а также памятку для входа в личный кабинет на сайте МНС.

Уточняем насчет уплаты транспортного налога через сервисы ИМНС, личный кабинет плательщика или ЕРИП. Нам отвечают, что на данный момент вопрос рассматривается, работа в этом направлении идет. Возможно, к тому моменту, когда начнется рассылка уведомлений об уплате налога, такой сервис заработает. Это касается и получения извещений об уплате транспортного налога.

Что же, добираемся до компьютера и регистрируемся в личном кабинете плательщика согласно инструкции. Нам предлагают изменить пароль на тот, который наиболее удобен, – это на выбор. Также нужно пройти по ссылке, присланной на электронную почту, для ее подтверждения. Дальше выбираем раздел "Сведения о транспортных средствах".

Кто-то скажет, что такие сведения можно получить через официальный сайт МВД и никуда не ходить. Пункт "Зарегистрированные ТС" в личном кабинете пользователя на сайте МВД был в списке наряду с пунктами "Проверка нахождения авто в розыске" и "Утраченные регистрационные знаки", но на сегодня присутствуют только два последних. Возможно, это связано с недавними сбоями в работе регистрационных подразделений ГАИ.

Так что в инспекцию по налогам и сборам сходили не зря. Личный кабинет плательщика – услуга удобная и информативная, речь тут не только про уплату транспортного налога, там много различных возможностей и функций. Получение логина и пароля прошло быстро, специалисты вежливые и отвечают на интересующие вопросы.

Рассчитываем, что ко времени икс, когда извещения об уплате транспортного налога начнут приходить автовладельцам, появится и возможность дистанционного получения таких извещений и оплаты налога через личный кабинет плательщика на сайте ИМНС, особенно учитывая, что во времена COVID-19 лишний раз посещать массовое скопление людей в банке или почтовом отделении не совсем хочется.

Но о чудо! Решив лишний раз пересмотреть сервисы ЕРИП, я нахожу там возможность уплатить транспортный налог.

Путь в сервисе получается такой: платежи – платежи ЕРИП – налоги – регион (например, Минск) – ИМНС по району, где зарегистрирован плательщик – транспортный налог с физлиц – указываем УНП, который мы получили в ИМНС при регистрации логина и пароля. Вуаля!

Так что возможность оплаты транспортного налога через ЕРИП уже есть, по крайней мере такая функция там присутствует. Суммы, правда, не выставлены, но это потому, что еще не время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».