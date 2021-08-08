Названа еда, которую не стоит употреблять на завтрак летом 8.08.2021, 9:54

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Диетологи рассказали о связи погоды и рациона питания со здоровьем.

Режим питания и продукты следует выбирать не только по вкусам или определенной диете, но и по погодным условиям.

Если зимой нужно потреблять более сытную пищу, то летом в рацион следует добавить немного больше овощей и фруктов, передает u-news.com.ua.

По словам врача-диетолога Нурия Дианова, летний рацион следует корректировать с учетом погоды. Во время жары человеку не нужно такого количества пищи, как в другой период. На завтрак не стоит употреблять таких блюд, как манная каша, ведь после ее потребления может быстро возникнуть иллюзия голода.

Любая другая крупа немного медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека, – комментирует эксперт.

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