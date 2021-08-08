Самые громкие скандалы, в которые режим Лукашенко попал с начала года 7 8.08.2021, 10:52

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Хунта становится все более токсичной.

Если вы читаете зарубежные СМИ, вы вряд ли встретите там хорошие новости о Беларуси. Зато скандальная – чуть ли не ежемесячно.

«Белсат» проанализировал, какие белорусские новости создали наибольший резонанс. Хороших среди них нет.

Основная волна интереса к Беларуси была за границей в конце лета и в начале осени 2020 года – о протестах против фальсификации выборов сообщало едва ли не каждое издание, что пишет о зарубежье. Но и после подавления уличных протестов власти Беларуси не дали миру забыть о себе.

Топ-12 скандалов с начала 2021 года

Перенос хоккейного чемпионата. Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в 2021 году в Минске и Риге. Но ряд политиков раскритиковали возможность проведения первенства в Беларуси из внимания на насилие силовиков в отношении мирных граждан и систематические нарушения прав человека. Отказались финансировать спортивные соревнования и крупные компании. Международная федерация хоккея в конце концов перенесла соревнования полностью в Ригу.

Фото: Белсат

Приговор журналисткам «Белсата». Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову обвинили в том, что они не просто делали прямую трансляцию с акции памяти убитого Романа Бондаренко, а якобы принимали в ней активное участие и даже руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые повлекли за собой нарушение работы общественного транспорта. Приговор обеим журналисткам – 2 года в колонии общего режима.

Отстранение Беларуси от «Евровидения». Государственное телевидение в закрытом режиме выбрало песню на конкурс «Евровидение-2021» – «Я научу тебя» барановичской группы «Галасы ЗМеста». В песне услышали явный (и угрожающий) политический контекст. Европейский вещательный союз решил, что песня противоречит неполитической природе конкурса, а другого произведения белорусская официальная сторона не предложила.

Фото: Белсат

Смерть Витольда Ашурка. На 51-м году жизни умер политзаключенный Витольд Ашурок, который отбывал наказание в шкловской колонии. Причиной смерти назвали «остановку сердца». Близкие не верят в ненасильственную смерть Ашурка: тело им отдали только через пять дней, с перебинтованной головой. У Витольда был сломан нос. Независимый эксперт осмотрел тело и сказал, что нос сломан точно не от падения. Ашурка похоронили под бело-красно-белыми флагами.

Фото: PA

Посадка рейса «Ryanair». Пассажирский рейс из Афин в Вильнюс, которым летел известный журналист и блогер Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Диспетчер минского аэропорта сообщил пилотам о бомбе на борту. По приказу Александра Лукашенко в небо даже подняли самолет-истребитель. Самолет развернулся перед самой границей и сел в Минске. Блогера задержали спецслужбы.

Попытка самоубийства в суде. Политический заключенный Степан Латыпов пытался перерезать себе горло ручкой во время судебного заседания. Он говорил, что перед судом провел 51 день в «пресс-хате» –специальном помещении для пыток. Латыпов – защитник мурала на площади Перемен, его схватили 15 сентября 2020 года во дворе, когда он просил людей в масках назваться. Сначала его обвиняли в том, что он якобы «планировал отравить силовиков», однако сейчас судят за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», «сопротивление при задержании» и «мошенничество в особо крупном размере».

«Признания» Романа Протасевича. Блогер, захваченный во время принудительной посадки самолета «Ryanair», появился сначала на видео силовиков, потом на государственном телеканале ОНТ. «Интервью» с заключенным и его «признания» вызвали волну комментариев как в Беларуси, так и за границей. На государственном телевидении было хорошо видно следы от наручников или веревок на руках блогера, который «каялся».

Фото: Reuters

Приговор Виктору Бабарико. Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал популярным противником Лукашенко перед выборами-2020. Однако его не допустили к кампании, задержали перед регистрацией кандидатов и осудили на 14 лет лишения свободы якобы за коррупционные преступления.

Фото: bundeskanzlerin.de

«Антитеррористическая операция». Заявления Лукашенко о разоблачении какого-то суперзаговора – привычная вещь. Было и «дело Белого легиона», и «прорыв границы», и «заговор Зенкевича, Костусева, Федуты»… Но в июльском заявлении Лукашенко об очередной «антитеррористической операции» был один нюанс: за координацию этих «ячеек террористов» он пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Фото: Reuters

Миграционный кризис на границе с Литвой. Лукашенко заявил, что больше не будет тратить средств на то, чтобы сдерживать поток мигрантов в Евросоюз. После этого поток мигрантов действительно появился: в Литве на границе с Беларусью задерживали в десятки раз больше мигрантов из Ирака и других южных стран, чем в прежние годы. Часть мигрантов направляется также в Польшу. Литовские политики не раз заявляли, что волна миграции организована лукашенковским режимом. Сейчас Литва решила не принимать мигрантов, а возвращать их обратно в Беларусь.

Фото: Белсат

Попытка вывезти атлетку с Олимпиады. Бегунья Кристина Тимановская возмутилась в Instagram тем, что ее поставили на эстафету, к которой она не готовилась, так как чиновники напутали с допинг-пробами эстафетниц, которые не поехали на Олимпиаду. Атлетка в аэропорту обратилась к полиции и Международному олимпийскому комитету: сказала, ее вывозят из Токио против ее воли. Потом появилась аудиозапись, на которой, как утверждается, спортивные функционеры угрожают Тимановской за ее пост. Атлетку уберегли от вывоза в Беларусь, сейчас она в Польше.

Фото: Белсат

Смерть руководителя Белорусского дома в Украине. Утром 2 августа Виталий Шишов отправился на пробежку и пропал. А утром 3 августа его нашли повешенным на окраине Киева. Полиция рассматривает как версию суицида, так и то, что это было убийство, замаскированное под суицид. Знакомые Шишова в самоубийство не верят – и говорят, что за руководителем «Белорусского дома» следили неизвестные.

Скандалы становятся более частыми

Основное внимание к Беларуси в зарубежных СМИ было связано с протестами второй половины 2020 года. В начале 2021-го Беларусь упоминали преимущественно в связи с анализом тех протестов и репрессиями против протестующих. В некотором смысле с теми репрессиями были связаны и перенос хоккейного чемпионата (зрителям и спортсменам не смогли бы гарантировать безопасности), и отстранение от «Евровидения» (песня была четко адресована оппонентам Лукашенко).

И со второй половины мая Беларусь стала попадать в скандалы, к которым было чрезвычайное внимание, и которые имели несколько этапов и много последствий. Все эти скандалы имеют общую черту: это не стихийные бедствия или сенсационные расследования. Власти легко могли избежать этих скандалов и широкого резонанса.

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