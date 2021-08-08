Беларусь показала худший результат за все время участия в летних Олимпиадах

Беларусь показала худший результат за все время участия в летних Олимпиадах5
- 8.08.2021, 10:56
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Идеологическая накачка спортсменов не помогла.
Сегодня в Токио опустят занавес летние Олимпийские игры. В данный момент атлеты многих стран разыгрывают последние комплекты медалей.
Белорусские же спортсмены свои выступления на ОИ уже завершили. В копилке нашей сборной всего семь наград: одно золото, по три серебра и бронзы, сообщает naviny.online.
Медали завоевали:
Иван Литвинович (золото в прыжках на батуте);
Ирина Курочкина (серебро в категории 57 кг в женской борьбе);
Магомедхабиб Кадимагомедов (серебро в категории 74 кг по вольной борьбе);
Женская байдарка-четверка: Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук (серебро на дистанции 500 м);
Максим Недосеков (бронза в прыжках в высоту);
Ванесса Колодинская (бронза в категории до 53 кг в женской борьбе);
Алина Горносько (бронза в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике).
Это худший результат нашей олимпийской сборной за все ее время участия в летних Играх. Более того, по количеству завоеванных медалей наблюдается регресс:
Атланта (1996 год): 15 медалей (золото — 1, серебро — 6, бронза — 8);
Сидней (2000): 17 (3, 3, 11);
Афины (2004): 13 (2, 5, 6);
Пекин (2008): 14 (3, 4, 7);
Лондон (2012): 10 (2, 5, 3);
Рио-де-Жанейро (2016): 9 (1, 4, 4);
Токио (2020): 7 (1, 3, 3).
Напомним, перед этими ОИ на спортсменов оказывалось большое идеологическое давление. Так, в ходе церемонии проводов олимпийской команды в Токио Лукашенко заявил спортсменам, что их успехи «должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете».
В свою очередь капитан сборной метатель молота Иван Тихон (занял в Токио 18-е место) заверил Лукашенко, что все олимпийцы обещают, что «приложат все силы и покажут максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене».