Ученые выяснили, к чему приведет рекордное за тысячу лет замедление Гольфстрима 8.08.2021, 11:16

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Течение подобно яремной вене Земли.

Никлас Боерс из Потсдамского института исследований воздействия на климат опубликовал в журнале Nature Climate Change исследование текущего состояния Атлантического меридионального опрокидывающего кругооборота (AMOC), в ходе которого обнаружил новые доказательства того, что он переживает тревожное замедление, вызванное потерей стабильности, сообщает «Вокруг света. Украина».

AMOC подобен яремной вене Земли. Гигантское океанское течение в Атлантике переносит теплую воду из тропиков на север по поверхности океана и холодную воду на юг по дну океана. Один из рукавов этого течения — Гольфстрим, который играет важную роль в климате многих регионов.

При этом, анализ Боерса показывает, что стабильность AMOC значительно снизилась именно за последние десятилетия и приближается к критическому порогу, после которого циркуляционная система может перейти в иное стабильное состояние.

Таких состояний у AMOC возможно два. Одно из них — это то, к которому мы привыкли на протяжении большей части современной истории, когда значительное количество теплой воды из тропиков испаряется по пути на север, становясь все более плотной по мере того, как ее температура падает, а соленость увеличивается. Этот процесс не только перемещает тепловую энергию по океану и атмосфере, но и переносит смесь минералов и органических соединений, которые удобряют океанские воды.

Другое возможное состояние — слабая система циркуляции с вялыми водами, которые не торопятся распределять теплую, богатую питательными веществами воду, обогащая Атлантический океан.

Определенную роль в этой дестабилизации, вероятно, сыграл ряд факторов, включая приток пресной воды в результате таяния ледяного покрова Гренландии; таяние морского льда; и речной сток от избыточных дождевых, ливневых и талых вод. Все они связаны с изменением климата, вызванным деятельностью человека.

Близость возможной точки перехода в настоящее время определить трудно, но его последствия вполне прогнозируемы. В своем нынешнем состоянии AMOC напрямую влияет на климат на большей части восточного побережья Северной Америки и Западной Европы. Великобритания находится на таком же расстоянии от экватора, что и холодные регионы Канады, но благодаря AMOC, доставляющему теплую воду на север из Мексиканского залива, климат в ней гораздо более теплый. При слабом AMOC в Великобритании и других частях Западной Европы настанет более холодная погода – так, среднегодовая температура в Великобритании снизится на 90С.

При этом, AMOC в замедленном состоянии может оставаться стабильным даже после таяния полюсов и, возможно, без особых проблем сможет вернуться к активной стадии, если ситуация развернется в обратном направлении. При этом, такому развороту может способствовать и сам переход AMOC в медленную фазу, поскольку он может охладить северную часть Земли, потенциально противодействуя глобальному потеплению.

Все это похоже на циклическую самоподдерживающуюся систему, своего рода «пульс Земли», но пульс этот довольно медленный. Обратный переход между медленной и быстрой фазами циркуляции может занять тысячелетия и сопровождаться катастрофическими для человечества явлениями.

Не все ученые согласны с выводами этого отчета. Наиболее дискуссионным является вопрос о близости к критической точке перехода.

В настоящее время климат Северной Европы наименее благоприятен для сельского хозяйства за более чем 1000 лет. Это вызвано сильным ослаблением Гольфстрима, теплые воды которого смягчают сезонные перепады температур. В результате, климат в Северной Европе стал суровее, чем во времена Римской империи.

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