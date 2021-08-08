Белорусы составляют вторую по численности группу иностранцев в Польше 3 8.08.2021, 11:24

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В страну приезжают в основном молодые люди.

Полмиллиона иностранцев имеют документы, дающие право на долгосрочное проживание в Польше. Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев, передает «Польское радио». Более половины из них — граждане Украины, но также белорусы все чаще поселяются в стране.

За первое полугодие этого года число иностранцев, имеющих вид на жительство, увеличилось почти на 42 тысячи человек. Наибольший рост был зафиксирован в следующих группах граждан: Украина — более чем на 30 000 человек, и Беларусь – почти на четыре с половиной тысячи человек. Как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудяк, в основном приезжают молодые люди.

«Почти 70 процентов иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, это люди в возрасте до 40 лет. Чуть более 25 процентов составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет, так что большинство — молодые люди в возрасте до 40 лет», - сказал Якуб Дудяк.

Иностранцы преимущественно стараются поселяться в крупных городах, предлагающих широкие возможности работы или учебы.

"Самыми популярными воеводствами являются: Мазовецкое - здесь 132 000 человек имеют вид на жительство, в Малопольском воеводстве — 60 000 человек и Великопольском — чуть более 46 000 человек», — сказал пресс-секретарь.

Вид на жительство имеют почти 280 000 граждан Украины, 34 000 граждан Беларуси и 20 000 – Германии. В дальнейшей очередности идут россияне, вьетнамцы, граждане Индии, Грузии, Италии, Китая и Великобритании.

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