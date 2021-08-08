Литовские пограничники: С белорусской стороны днем раздаются выстрелы, ночью летят ракеты 10 8.08.2021, 11:25

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Незаконный режим продолжает провокации на границе.

В ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов, сообщает Литовское национальное радио со ссылкой на Службу охраны государственной границы.

Ни одному мигранту не удалось прибыть в Литву нелегально.

Большинство мигрантов было возвращено в Беларусь на южной и юго-восточной окраинах страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в границах Друскининкского муниципалитета.

В светлое время суток сотрудники Службы охраны государственной границы слышали на территории Беларуси несколько звуков одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикрепленных к ним военнослужащих. Служба проходит гладко, серьезных инцидентов не зафиксировано.

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