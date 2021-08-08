Болгария превзошла Россию в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио 2 8.08.2021, 11:38

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Сборная Беларуси заняла пятое место.

Сборная Беларуси заняла пятое место в финале группового многоборья на ОИ-2020. Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко показали результат 84,050. Равных же не было команде Болгарии (92,100), сообщает pressball.by.

1. Болгария — 92,100

2. ОКР — 90,700

3. Италия — 87,700

4. Китай — 84,550

5. Беларусь — 84,050

Напомним, что вчера россиянка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. В итоге россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет

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