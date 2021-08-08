Черный брокер рассказал, как обманывал белорусов, которые хотели заработать на покупке и продаже акций 2 8.08.2021, 11:42

3,118

Молодому человеку хватило стажировки, чтобы разобраться.

Возможно, дело не в маленьких зарплатах. Часто хочется, чтобы все, что есть, удвоилось. Или утроилось. Для таких людей есть специально обученные другие люди, помогающие решить этот вопрос. Конечно, получается дорого. И вместо «удвоить» чаще получается «располовинить».

Новый герой программы «Без лица» на сайте onliner.by рассказывает о стажировке черным брокером.

Молодому человеку хватило стажировки, чтобы разобраться. Если он, конечно, не сразу понял, о чем работа.

Началось с того, что я разместил вакансию: новичок, хочу попробовать себя в продажах. Звонки посыпались десятками. Пошел в одну компанию на собеседование. Сначала все как обычно, а ближе к концу собеседования начались нестандартные вопросы: готовы ли вы продавать неэффективное оборудование, пустые таблетки и прочее. Это такая проверка принципов. Потом стали знакомить с финрынками, настаивая на том, что все легально и правильно. В конце дали послушать записи телефонных звонков для обучения — вот так надо работать!

Там такая запись примерно:

— Добрый день, вы кем работаете?

— Таксист в городе.

— Вы зарабатываете тысячу рублей — хотите больше? Внесите небольшой депозит и удвойте его за несколько дней.

Можно добавить слово «Газпром» для убедительности. Или: «Мы находимся в северной башне «Москва-Сити».

Откуда данные людей? Покупают базы. Или с автозаполнения от браузера что-то вылетело, или регистрировались где-то. Наша компания покупала данные людей, которые регистрировались в финпроектах. Компания, которая продает таблетки, покупает данные среди зарегистрированных в каком-нибудь оздоровительном проекте.

Прежде чем допустить меня к базе и компьютеру, взяли подписку о неразглашении. При этом там не было никаких юридических названий и силы, но вы уже впечатлены.

Разговор с потенциальным клиентом начинается с представления компании и названия проекта. «Вы еще не зарабатываете деньги? Ну, у нас ограниченная регистрация, вам повезло, вы избранный». Легкий и непринужденный разговор. В 90% случаев человек что-то о себе рассказывает. И уже скоро он переводит деньги якобы на свой счет. Ему так говорят — ваш кошелек, не наш! По факту все данные этих кошельков у нас тоже есть. И все ваши покупки/продажи — не более чем картинка. Мы сами рисуем суммы выигрыша или потерь.

Как только на счету появляется достаточная сумма и человек хочет вывести деньги, появляются проблемы. Не получается! Начинается следующий этап обработки — вытягивание денег.

Допустим, на счету лежит 100 тысяч рублей. Финансист говорит: «Чтобы вывести, нужно заплатить комиссию нам и банку. Но по каким-то техническим причинам мы не можем снять эту комиссию, а значит, и вы деньги. Чтобы решить быстро эту проблему, можете скинуть деньги на этот счет». На криптокошелек. Скидывает, все блокируется, контакт пропадает.

Люди, которые в таком мошенничестве работают, часто хорошо выглядят и неплохо живут. Это привлекает, потому что тебе говорят: через какое-то время ты сможешь тоже так жить. Но проходит стажировка, тебе начинают обещать: вот-вот переведем на контракт. Проходит еще время: нет ни контракта, ни денег. Потерпи, говорят…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».