Как новая Атлантическая хартия может спасти мир 8.08.2021, 11:51

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Вашингтону и Лондону следует объединить союзников.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид и старший научный сотрудник "Атлантического совета" Эш Джайн в своей новой статье на сайте Atlantic Council (перевод — dsnews.ua) уделили внимание новому межправительственному соглашению США и Великобритании, которое может стать основой для обновленного демократического мирового порядка.

Когда в начале Второй мировой войны президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали Атлантическую хартию, в ней они изложили видение мира, основанного на принципах ненападения, самоопределения и открытой торговли. Это был ответ демократии на нацизм — а, затем, и на советский коммунизм — и основы миссии того, что мы сейчас называем либеральным международным порядком.

Несмотря на некоторые неудачи и непоследовательность, она подарила мир и процветанием трем поколениям.

Восемьдесят лет спустя президент Джо Байден снова поставил демократию в центр внешней политики США, когда в июне вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подписал новую Атлантическую хартию. В документе прописано серьезное заявление об общих ценностях и надеждах — о том, что Соединенные Штаты вместе с Соединенным Королевством готовы повести за собой свободный мир в новую эру стратегического соперничества между демократией и автократией.

Однако теперь нужно выполнить огромную работу. Чтобы добиться успеха, администрации Байдена следует привлечь других союзников США и предпринять конкретные шаги для претворения этих принципов в жизнь.

Противодействие автократии

Атлантическая хартия 2.0 как заявление о решимости защищать демократию на фоне растущей агрессии со стороны автократов — это верный шаг, сделанный в нужный момент: Россия и Китай продвигают альтернативное видение того, каким должен быть мир, основанный на принуждении и авторитаризме. Демократии уходят в оборону, сталкиваясь с вызовами своим политическим системам внутри страны и за рубежом по мере того, как автократические соперники становятся все сильнее. Многие в свободном мире ждут от США и их союзников лидерства в решении сегодняшних проблем.

И новая Атлантическая хартия может стать первым шагом в этом направлении.

Как и предшествующее соглашение, в этом документе изложены восемь основополагающих принципов, отражающих общие ценности. Многие из этих принципов — защита демократии, защита суверенитета, развитие экономики, основанной на правилах; и содействие глобальному сотрудничеству — перекликаются с принципами исходного документа. Другие отражают новые вызовы XXI века: новые технологии, киберугрозы и изменение климата.

Новая Атлантическая хартия являет собой видение противостояния с китайским и российским представлением о мире, в котором правят бал автократии. В отличие от стратегии, основанной на сферах влияния и так называемом реализме, она может стимулировать свободный мир действовать сообща (и объединить свои усилия), чтобы противостоять вызовам, с которыми он сталкивается со стороны этих сил, из-за собственных недостатков и транснациональных проблем. Внешняя политика США должна быть реалистичной касательно ограниченных возможностей Штатов, но в то же время соответствовать краткосрочной целесообразности. Подход Байдена возвращает нас к лучшим традициям стратегии США, являясь констатацией того, что Америка добивается успеха, когда ее интересы и ценности совпадают.

Но что сделало первую Атлантическую хартию столь убедительной, так это действия, к которым она подтолкнула: формируя новые правила и нормы, регулирующие поведение государств, Соединенные Штаты и другие мировые державы также создали новые институты для защиты и обеспечения соблюдения этих правил. Сюда входили такие организации, как Организация Объединенных Наций, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (которое затем стало Всемирной торговой организацией) и Всемирный банк, открытый для всех стран мира, согласившихся соблюдать их правила, а также НАТО и другие организации, которые позволили Соединенным Штатам и их союзникам действовать самостоятельно для защиты свободного мира.

Более широкий курс

Сегодня демократические страны должны следовать новой хартии, действуя решительно и создавая новые институты для решения ключевых проблем, с которыми сталкиваются демократии и весь мир — так же, как они это делали в 1945 г. И работать нужно по двум основным направлениям.

Во-первых, администрация Байдена должна заручиться поддержкой Новой Атлантической хартии ее союзниками и партнерами. Какими бы воодушевляющими ни были его слова, слабость соглашения в том, что его заключили только две страны. Для того, чтобы оно было эффективнее, под ним должны подписаться и другие ведущие демократии. И недавнее подписание канцлером Германии Ангелой Меркель Вашингтонской декларации, в которой выражается совместная поддержка защите демократических принципов и свободного мира, могло бы стать первым из множества двусторонних заявлений, кульминацией которых стало бы многостороннее одобрение Новой Атлантической хартии.

Также хартия не сможет быть основой для нового глобального порядка без поддержки со стороны более широкой группы стран из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Байден должен начать стимулировать других членов G7 одобрить хартию и следовать ей, приглашая подключиться готовых к сотрудничеству единомышленников по всему миру.

Во-вторых, администрация Байдена должна создать новые институты для реализации принципов новой хартии. Соединенным Штатам следует объединить группу ведущих демократий — D10, в соответствии с принципами, предложенными Джонсоном, — чтобы способствовать стратегическому согласованию и скоординированным действиям в ответ на вызовы со стороны Китая, России и остального мира. Байдену следует создать демократический технологический альянс, чтобы гарантировать успех свободного мира в гонке новых технологий; и разработать определенные стандарты, чтобы избежать нарушений. Ему также следует заключить новое торговое соглашение, которое объединит мировые демократии для продвижения свободной и справедливой глобальной экономики, которая станет демонстрацией того, что демократия может быть эффективна. В то же время Байден должен использовать запланированный им Саммит за демократию в качестве платформы для создания более широкой коалиции свободных наций, нацеленной на защиту демократии внутри стран и укрепление демократических норм во всем мире.

По мере реализации стратегии администрация Байдена может черпать вдохновение из конкретных рекомендаций в этих ключевых областях, таких как те, которые были изложены в Целевой группе Фонда Карнеги по внешней политике США для среднего класса и в проекте CNAS Technology Alliance Project. В более широком смысле, Декларация принципов свободы, процветания и мира, подготовленная целевой группой "Атлантического совета" из авторитетных бывших чиновников 19 ведущих демократических стран мира, предлагает план мобилизации демократического мира вокруг общих принципов, защищающих основанный на правилах порядок. Декларация 2019 г. была одобрена высокопоставленными членами внешнеполитической команды Байдена, в том числе советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Тони Блинкеном до назначения на их посты.

Просто публикация Новой атлантической хартии не станет решением, ведь декларации сами по себе не реализуются; однако это хорошее начало. Благодаря своему решительному руководству США она может подготовить почву для возрождения мирового порядка, основанного на демократических идеалах и общих принципах. Работая вместе, мировые демократии займут более сильную позицию для решения проблем и борьбы с деспотами, которые полагают, что настало их время.

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