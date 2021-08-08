Иракские дипломаты прибыли в Минск, чтобы вернуть на родину своих соотечественников 5 8.08.2021, 11:53

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МИД Беларуси о визите умалчивает.

В Минске для урегулирования миграционного кризиса находится делегация иракских дипломатов, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирака Ахмад Аль-Сахаф.

По его словам, речь идет об облегчении процедуры возвращения на родину соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении, пишет naviny.online.

Еще одна цель делегации — выяснить обстоятельства смерти мигранта из Ирака, о которой сообщили белорусские власти, в присутствии его родственников.

6 августа прошла встреча иракских дипломатов с представителями белорусского МИД, который о визите коллег пока ничего не сообщил.

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