«Занимался верификацией, выявляя агентов КГБ в Украине» 2 8.08.2021, 12:24

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Что может стоять за трагической гибелью активиста Виталия Шишова?

Девушка белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве, заявила Би-би-си, что не верит в версию о его самоубийстве. Божена Жолудь рассказала, что Виталий опасался слежки и фиксировал номера автомобилей, которые останавливались у его дома.

Жолудь, которая находится в Киеве, сообщила радиопрограмме Всемирной службы Би-би-си Newshour, что у Шишова не было суицидальных мыслей и он всегда смотрел в будущее с надеждой.

"Я ни за что в жизни не поверю. У нас были общие планы на эту жизнь, - сказала она в ответ на вопрос, не было ли у Шишова мотивов покончить с собой. - Я общалась с его друзьями, с которыми он общался до меня, они все говорят, что такого быть не может, потому что у него всегда [была готовность] придумать план какой-то - самоусовершенствование на год, допустим. Чего-то добиться… Ну и [он] пытался его всегда выполнить. Я думаю, это невозможно. Просто он не мог меня оставить".

26-летний Шишов был руководителем организации "Белорусский дом в Украине", которая помогает беженцам из Беларуси, покинувшим страну по политическим мотивам. В частности, оказывает им поддержку в поисках жилья и работы, а также дает юридические консультации, следует из описания на сайте.

Он пропал в понедельник утром, а во вторник его повешенное тело обнаружили в одном из киевских парков, недалеко от его дома. Рядом с телом был найден его телефон (при этом известно, что с него было сделано несколько звонков, которые сразу сбрасывались при ответе), а также несколько поставленных друг на друга пеньков. По данным коллег и близких Шишова, на теле также были обнаружены повреждения, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о физической борьбе перед смертью.

Украинская полиция расследует две основные версии произошедшего: самоубийство и убийство с имитацией суицида.

Шишов боялся слежки

В четверг представители белорусского оппозиционного Движения солидарности "Разам" ("Вместе") назвали смерть Шишова "политическим убийством и частью гибридной войны против Беларуси и Украины".

В своем интервью Жолудь сказала, что Шишов опасался слежки - и даже записывал номера подозрительных машин, которые замечал около дома. "У него было такое, что он мог из окна сидеть смотреть, какие машины во двор заезжают, - говорит подруга Шишова. - Но знаете, я как-то всерьез к этому не относилась больше. Говорила ему - может, у тебя паранойя? Кому мы нужны здесь? Но как видите... У него было какое то предчувствие".

Жолудь также сообщила, что Шишов рассказывал о своих подозрениях сотрудникам Службы безопасности Украины. "Человек сказал просто из СБУ - следите за друг другом, обращайте на друг друга внимание, чтобы если кто то пропал, то мы об этом знали. Чтобы не было времени, допустим, вывезти в Беларусь", - рассказывает подруга оппозиционного активиста.

Она вспоминает о нем как о любящем и заботливом человеке. "Он был самым лучшим для меня, кого я встречала, - сказала Божена Жолудь. - Он был… Он всегда был радостный, он не любил, когда я грустила. А если я, может, обиделась и из-за него грущу, он всегда расстраивался, старался, чтобы я никогда не расстраивалась. Старался заботиться обо мне".

Шишов находился в Киеве с осени прошлого года, он переехал на Украину из-за череды арестов активистов, протестующих против Александра Лукашенко.

"Занимался верификацией"

Как сообщают в "Белорусском доме в Украине", Шишов "брался за абсолютно все виды деятельности: помощь людям, которые переезжают на Украину, проведение акций против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают соотечественникам в формировании диаспоры на Украине и тому подобное".

Фото: Reuters

Друг и коллега Шишова Юрий Щучко, который был в числе волонтеров, помогавших искать его тело, рассказал журналистам, что погибший занимался "верификацией" белорусов, которые въезжали на украинскую территорию.

"Нас сотрудники украинских спецслужб в негласных беседах предупреждали, что агентура КГБ на Украине есть, и ее становится больше, в том числе за счет потока беженцев. Поток беженцев невозможно контролировать, - объяснял Щучко в эфире украинского телеканала "Украина 24". "Виталий в том числе занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. В более частном понимании. И да, мы знали, что на нас охотятся", - говорил он.

Глава отдела расследований сайта Bellingcat Христо Грозев также заявлял, что сотрудники спецслужб России пытаются проникнуть в движение белорусских оппозиционных активистов на Украине. Грозев пообещал использовать все возможные ресурсы для изучения обстоятельств смерти Шишова.

Божена Жолудь тоже говорит, что Шишов пытался проверять людей, приезжающих из Беларуси на Украину. "Было важно, так как он был главой Белорусского дома, чтобы каждый белорус был здесь в безопасности. То есть на всех приезжающих людей у него была какая-то такая чуйка. Он пытался как-то проверить, чтобы не приехал какой-то мент или кагебист, пытался уберечь всех. Но себя не уберег", - говорит она.

"Для него было важно, чтобы о других помнили"

Жолудь также рассказала, что Шишов был в числе людей, которые проводили акции протеста после убийства в Минске Романа Бондаренко - они проходили в минском дворе, известном как "Площадь перемен".

В Минске жестко разогнали акцию памяти Бондаренко. Задержаны сотни людей

"Когда убили Романа Бондаренко, он стоял на вахте. То есть это была зима, морозы. Все равно приезжал, стоял. Для него было важно, чтобы о других помнили", - сказала она.

Украина, Польша и Литва - страны, куда чаще всего направляются противники Александра Лукашенко, опасающиеся оказаться за решеткой после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

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