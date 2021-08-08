Как теперь отчитаться перед Путиным? 2 Телеграм-канал «Серпом По»

8.08.2021, 12:32

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У кремлевских пропагандистов — облом из-за результатов Олимпиады в Токио.

Сборная, лишенная за допинг флага и гимна, названная командой Олимпийского комитета России, заняла в Токио 5-е место в командном зачете. А перед Олимпиадой чиновники бахвалились, что прыгнем не ниже третьего.

Спортсмены из России, завоевавшие под флагом ОКР 71 медаль,в т.ч. 20 золотых, - молодцы. Но у начальничков дела плохи. Нельзя сообщить народу: пусть жизнь в стране тяжела, но зато в спорте «мы» первые. Не получается раскачать очередное победобесие.

Кремлевские глотают пыль от ботинок впереди идущих Британии, Японии, Китая и Соединенных Штатов. Особенно им обидно, что Британия обставила: мало того, что эсминец близ Крыма пустила, так еще и в спорте на полкорпуса впереди.

Америка на первом месте. Свободный мир обошел даже хитроумных «китайских товарищей», больших друзей многополярного Лаврова.

Как рассказать об этом российскому народу? Как отчитаться перед Путиным? «Шеф, все пропало!»

Теперь стало понятнее, к чему этот начавшийся трэш-скандал против судей в художественной гимнастике. После того как наша сборная получила второе место не только в индивидуальном многоборье, но и в командных соревнованиях, уступив Болгарии.

Нужно прикрыть не самые удачные командные результаты. Судили, дескать, «несправедливо».

Но это не поможет. Устроенный под занавес Олимпиады скандал быстро сдувается, пыль почти улеглась. Осталось главное - чиновники опять не выполнили обещаний. Не обеспечили победу в спорте. Остается объяснять пятое олимпийское место лютой мировой русофобией.

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