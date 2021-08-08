Врач-невролог назвал лучший витамин для здоровья мозга 8.08.2021, 12:45

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Значительная часть его теряется при приготовлении вареной пищи.

Повлиять на здоровье мозга может не только образ жизни. Общее метаболическое действие витаминов группы B, наряду с их ролью в нейрохимическом синтезе, оказывает особое влияние на функцию мозга, пишет u-news.com.ua.

Например, витамин B2, также известный как рибофлавин, улучшает его здоровье и уменьшает головные боли.

Как пояснил невролог Марк Грин, было доказано, что дефицит рибофлавина напрямую связан с мигренями, однако механизм его действия пока так и не установлен. Ученые считают, что вещество влияет на то, как клетки вырабатывают энергию, пишет Daily Express.

«Среди немногих витаминов, которые я использую в своей клинической практике, он помогает чаще, чем другие, которые используют много неврологов», — отметил Грин.

Источниками рибофлавина являются мясо, рыба и птица. Кроме того, большое количество B2 содержат почки, печень, спаржа, авокадо, артишоки, смородина, грибы и орехи.

По данным Университета штата Орегон рекомендуемая суточная доза витамина B2 для мужчин в возрасте 19 лет и старше составляет 1,3 мг в день, для женщин — 1,1 мг в день.

Витамин B2 растворим в воде, поэтому стоит учитывать, что часть его теряется при приготовлении пищи. В частности, при варке теряется примерно вдвое больше В2, чем во время готовки на пару или в духовке.

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