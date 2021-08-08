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Врач-невролог назвал лучший витамин для здоровья мозга

  • 8.08.2021, 12:45
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Врач-невролог назвал лучший витамин для здоровья мозга

Значительная часть его теряется при приготовлении вареной пищи.

Повлиять на здоровье мозга может не только образ жизни. Общее метаболическое действие витаминов группы B, наряду с их ролью в нейрохимическом синтезе, оказывает особое влияние на функцию мозга, пишет u-news.com.ua.

Например, витамин B2, также известный как рибофлавин, улучшает его здоровье и уменьшает головные боли.

Как пояснил невролог Марк Грин, было доказано, что дефицит рибофлавина напрямую связан с мигренями, однако механизм его действия пока так и не установлен. Ученые считают, что вещество влияет на то, как клетки вырабатывают энергию, пишет Daily Express.

«Среди немногих витаминов, которые я использую в своей клинической практике, он помогает чаще, чем другие, которые используют много неврологов», — отметил Грин.

Источниками рибофлавина являются мясо, рыба и птица. Кроме того, большое количество B2 содержат почки, печень, спаржа, авокадо, артишоки, смородина, грибы и орехи.

По данным Университета штата Орегон рекомендуемая суточная доза витамина B2 для мужчин в возрасте 19 лет и старше составляет 1,3 мг в день, для женщин — 1,1 мг в день.

Витамин B2 растворим в воде, поэтому стоит учитывать, что часть его теряется при приготовлении пищи. В частности, при варке теряется примерно вдвое больше В2, чем во время готовки на пару или в духовке.

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