Таракан сошел с ума: в Сети смеются над попыткой запретить в магазинах западные товары

Таракан сошел с ума: в Сети смеются над попыткой запретить в магазинах западные товары1
- 8.08.2021, 12:48
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Власть снова стреляет себе в ногу.
Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев потребовал убрать в супермаркетах страны "с лучших полок" товары тех стран, которые наложили санкции на Беларусь, а иначе "примет меры".
Речь идет о товарах из Украины, Литвы и Польши. Кухареву не нравится, что "конфеты, сдоба, чаи, печень" стоят в белорусских магазинах на "лучших полках".
"Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - заявил он.
В соцсетях высмеяли такую инициативу от главы Минского горисполкома, пишет apostrophe.ua.