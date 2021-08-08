Талибы захватили столицу уже третьей провинции в Афганистане
- 8.08.2021, 12:56
Правительственные силы пока еще контролируют армейскую базу и аэропорт.
Боевики радикальной группировка "Талибан" захватили Кундуз – столицу одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 8 августа.
Указано, что это уже третья провинциальная столица за последние трое суток, захвачена талибами.
Талибы утверждают, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. В свою очередь правительственные силы контролируют армейскую базу и аэропорт, откуда они ведут свои действия против талибов.
Отмечается, что боевики уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако тогда афганским военные удавалось освободить город.
Ранее на этой неделе талибы заявили о захвате первого за пять лет центра провинции. Под контроль боевиков перешел центра провинции Нимруз города Зарандж.
А сегодня сообщалось, что талибы захватили город Шеберган – столицу провинции Джаузджан. ВВС США нанесли удар по боевикам. Погибло около 200 человек.