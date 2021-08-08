Талибы захватили столицу уже третьей провинции в Афганистане 8.08.2021, 12:56

Фото: Reuters

Правительственные силы пока еще контролируют армейскую базу и аэропорт.

Боевики радикальной группировка "Талибан" захватили Кундуз – столицу одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 8 августа.

Указано, что это уже третья провинциальная столица за последние трое суток, захвачена талибами.

Талибы утверждают, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. В свою очередь правительственные силы контролируют армейскую базу и аэропорт, откуда они ведут свои действия против талибов.

Отмечается, что боевики уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако тогда афганским военные удавалось освободить город.

Ранее на этой неделе талибы заявили о захвате первого за пять лет центра провинции. Под контроль боевиков перешел центра провинции Нимруз города Зарандж.

А сегодня сообщалось, что талибы захватили город Шеберган – столицу провинции Джаузджан. ВВС США нанесли удар по боевикам. Погибло около 200 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».