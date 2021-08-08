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Из школьной программы в Беларуси убрали нобелевских лауреатов Светлану Алексиевич и Александра Солженицына

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  • 8.08.2021, 13:02
Из школьной программы в Беларуси убрали нобелевских лауреатов Светлану Алексиевич и Александра Солженицына

Их произведения изучались в 11-м классе.

Из школьной программы по русской литературе для 11 классов убрали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, сообщает «Наша Нива».

Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».

Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата-Александра Солженицына. Еще в прошлом году изучалось его произведение «один день Ивана Денисовича». А еще раньше - «Матренин двор».

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