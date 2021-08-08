Из школьной программы в Беларуси убрали нобелевских лауреатов Светлану Алексиевич и Александра Солженицына

Из школьной программы в Беларуси убрали нобелевских лауреатов Светлану Алексиевич и Александра Солженицына2
- 8.08.2021, 13:02
Их произведения изучались в 11-м классе.
Из школьной программы по русской литературе для 11 классов убрали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, сообщает «Наша Нива».
Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».
Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата-Александра Солженицына. Еще в прошлом году изучалось его произведение «один день Ивана Денисовича». А еще раньше - «Матренин двор».