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Как выглядят на рентген-снимках легкие привитого и непривитого пациентов с COVID-19

  • 8.08.2021, 13:17
Как выглядят на рентген-снимках легкие привитого и непривитого пациентов с COVID-19

Фотофакт.

Американские ученые сравнили, как выглядят легкие вакцинированного и невакцинированного пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает KSDK News (перевод — apostrophe.ua).

“Здоровые легкие на рентгеновских снимках должны казаться черными, поскольку темный контраст между тканями и костями указывает на то, что органы полны кислорода и работают хорошо. Но на снимке органы непривитого от COVID-19 человека выглядят молочно-белыми”, - заявил руководитель отделения интенсивной терапии больницы при университете Сент-Луиса в Миссури, доктор Гассан Камел.

Это может указывать на обширные повреждения и рубцы, скопление слизи, а также недостаток кислорода.

По мнению Камела, пациента с такой степенью повреждения необходимо подключить к кислородному баллону или даже аппарату жизнеобеспечения, чтобы сохранить ему жизнь.

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