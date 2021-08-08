Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров: В «Юности» у меня была уникальная возможность 8.08.2021, 13:50

Знаменитый хоккеист рассказал, как судьба связала его с Минском.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал, как судьба связала его с минской хоккейной школой «Юность», сообщает pressball.by.

- Как вы оказались в Минске будучи ребенком?

- Это судьбоносная история. Приехал на этот каток в составе команды "Судоверфь" 1968 года рождения. Я играл с ребятами на год старше себя. Меня пригласили, взяли, и летом сюда приехал, не в сезон.

Так получилось, что Геннадий Иванович Бандурин после двух-трех игр узнал мой год рождения, переговорил со мной и пригласил в Минск заниматься хоккеем. Мне тогда было 12 лет. Волнительный момент, как сейчас помню, эмоции захлестывали. Но все же сослался на родителей, что ему нужно с ними поговорить.

Ровно через год снова приехал в Минск. И, грубо говоря, начал свой хоккейный путь.

- Родители с вами переехали?

- Нет. Папа со мной каждый год проводил месяц, чтобы все было нормально: где жить, что поесть, каким автобусом воспользоваться, чтобы доехать. Потом уезжал обратно в Московскую область. А я продолжал здесь учиться и заниматься хоккеем.

- Где вы здесь жили?

- В спортивном интернате летних видов спорта на тогдашней улице Машерова.

- Никогда не посещало желание все бросить и вернуться к родителям?

- Такого никогда не было, да и в 13 лет не особо что-то понимаешь. Было любимое дело. В школе тоже нужно было хорошо учиться, чтобы директор и преподаватели подписывали листок и отпускали на соревнования. Поэтому пришлось перейти с троек на четверки и пятерки.

- Что самое главное дала вам школа «Юности»?

- У меня была уникальная возможность в плане тренировочного процесса. Конечно, это я уже не говорю о специалистах, с которым работал. Тренировался и с 66-м, и с 67-м, и с 68-м годом. Только со своим не работал. Видел их только в субботу и воскресенье. У нас были разные расписания: они учились в первую смену, а у меня все начиналось в 12 дня. Так и получилось, в выходные играл за свой год, а тренировался с ребятами постарше. Думаю, это и подвигло к другому пониманию хоккея. Интересный шаг.

- Кого из тренеров помните?

- Всех, кто работал в этих возрастах: Евдокимов, Польшаков, Решетняк.

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