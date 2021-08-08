Ученые обнаружили у собак способности «экстрасенсов» 8.08.2021, 13:55

Животные легко могут определять, когда люди лгут, а когда заблуждаются — и не только.

Собак часто используют в криминологии - для обнаружения наркотиков или взрывчатых веществ. Может быть, теперь их можно будет использовать и в качестве детектора лжи? Исследование показало, что собаки могут различать, лгут ли люди или просто ошибаются - за одним исключением, сообщает немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"Они видят нас насквозь: собаки могут распознавать, намеренно ли мы вводим их в заблуждение или заблуждаемся сами. Это делает их одними из немногих животных, которые способны ставить себя на место других - эта способность называется "теорией разума", и даже у детей она развивается лишь примерно с 4 лет", - отмечает издание.

"Лукреция Лонардо из Венского университета ветеринарной медицины и ее коллеги исследовали эту способность собак с помощью так называемого теста на понимание ложных убеждений. В ходе исследования 200 собак разных пород наблюдали за тем, как экспериментатор прятала кусочек пищи под одним из двух контейнеров. Потом она перемещала еду".

"Второй человек либо просто наблюдал за тем, как еду прячут в первый раз, либо также был свидетелем того, как контейнеры менялись. На следующем этапе он жестом указывал на пустой контейнер - как будто желая показать собакам, где находится еда. В одном случае это было намеренное введение в заблуждение ("истинное убеждение"), а в другом - ошибка, основанная на предположениях наблюдателя: поскольку он не видел изменений, он предполагал, что еда все еще находится под контейнером "А", - передает Focus.

"Если бы собаки полагались только на свою наблюдательность, они должны были бы выбрать правильный контейнер с перемещенным кормом независимо от жестов", - объясняет команда исследователей. Если же они реагируют на жесты, то интересный вопрос заключается в том, понимают ли собаки, что наблюдатель в одном случае знает правду, а в другом нет".

"Эксперименты показали: почти 60% собак предпочитали доверять собственным глазам, а не указаниям экспериментатора. Они выбирали правильный контейнер с едой, даже когда человек указывал на другой. Однако около 38,5% животных позволяли ввести себя в заблуждение: они следовали жесту и направлялись к пустому контейнеру, хотя до этого сами наблюдали, что еду переместили в другое место. По крайней мере, некоторые собаки, похоже, доверяют людям больше, чем собственным наблюдениям", - говорится в статье.

"Интересным было то, когда собаки следовали вводящим в заблуждение жестам: "Большинство из них следовали жестам, когда человек ранее не видел, что еду переместили в другое место", - сообщают Лонардо и ее коллеги. В этих экспериментах 48% собак выбрали указанный им, но пустой контейнер. Если же собаки видели, что экспериментатор тоже присутствовал во время перемещения еды, только 29% собак верили ему".

"Таким образом, собаки демонстрируют, что они могут различать истинное и ложное убеждение человека. Они реагируют иначе, когда сам человек верит в то, что он им сообщает. Это подтверждает, что собаки могут поставить себя на место человека и, следовательно, обладают способностью менять точку зрения".

"Однако, как ни удивительно, собаки реагируют совершенно противоположным образом, чем маленькие дети или обезьяны: в то время как последние склонны следовать за теми, кто знает правильное решение, собаки чаще ориентируются на тех, кто сам заблуждается. (...) Одно из возможных объяснений заключается в том, что собаки понимали ошибку заблуждающегося экспериментатора, но следовали ему из-за своего "добродушия". Это перекликается с результатами предыдущих исследований, согласно которым собаки часто стараются угодить своим хозяевам - даже если на самом деле они знают, что лучше".

"Впрочем, среди собак было одно исключение: в то время как большинство пород собак были склонны доверять доверчивому человеку, терьеры этого не делали. "Они не только реже ориентировались на жесты и принимали решения самостоятельно - когда они следили за жестами, они также реагировали прямо противоположным образом, чем бордер-колли, легавые или ретриверы", - сообщают Лонардо и ее коллеги".

"Исследователи объясняют такую поразительно отличающуюся реакцию терьеров различиями в племенном отборе и цели использования этих пород: терьеры, так же, как охотничьи собаки и борзые, были выведены для охоты или выполнения других задач самостоятельно и независимо от прямых указаний человека. Бордер-колли или ретриверы, наоборот, относятся к породам собак, которые особенно тесно сотрудничают с человеком", - пишет Focus.

"Возможно, этот отбор сделал кооперативные породы более умелыми в обнаружении преднамеренного обмана со стороны людей", - предполагают исследователи".

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