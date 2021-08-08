Лионель Месси дал волю чувствам на прощальной пресс-конференции в «Барселоне» 1 8.08.2021, 14:05

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Знаменитый футболист не смог сдержать слез.

Проведя 18 лет в «Барселоне», звезда мирового футбола Лионель Месси провел пресс-конференцию, на которой не мог сдержать слез.

Клуб объявил о его уходе еще 5 мая и футболист не появлялся на публике до сегодняшнего дня. Изначально «Барселона» сообщала, что были достигнуты договорённости о продлении контракта, но возникли финансовые и организационные препятствия, вызванные правилами испанской футбольной лиги.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.

Лионель Месси не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции:

— Честно говоря, не могу думать ни о чем. Это действительно сложный момент для меня. Я в Барселоне с 13 лет. Я не был готов к уходу. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году.

Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно.

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