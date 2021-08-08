Врач-пульмонолог объяснил, как отличить «дельта»-штамм коронавируса от простуды

Врач-пульмонолог объяснил, как отличить «дельта»-штамм коронавируса от простуды1
- 8.08.2021, 14:25
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Классические признаки ковида при заражении этим штаммом могут не проявиться.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – общее название инфекционных заболеваний, вызванных различными респираторными вирусами — аденовирусом, коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом. Вирус гриппа также входит в группу ОРВИ.
Пульмонолог Инна Мишина рассказала, что при коронавирусе к обычным симптомам ОРВИ — кашлю и повышенной температуре — присоединяются диарея и тошнота. Если эти симптомы усиливаются, то обращение к врачу откладывать нельзя, пишет lenta.ua.
«Если все эти симптомы начинают резко усиливаться — особенно тошнота и диарея, один из признаков «дельта»-вируса», прогрессирует кашель и становится тяжелее дышать, то лучше всего сдаться на руки врачам», — объяснила Мишина.
При заражении коронавирусом к симптомам обычной простуды добавляются снижение аппетита, головная боль, ночная потливость и слабость.
Пульмонолог добавила, что ставший уже классическим признак ковида — потеря вкуса и обоняния — при заражении «дельта»-штаммом может не проявиться.
Для точного диагноза медик рекомендует сдать кровь на анализ и пройти ПЦР-тест в первые два дня после начала недомогания.