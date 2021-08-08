Житель Гродно: Очередь в ГАИ занимают с ночи 3 8.08.2021, 14:29

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Фото: autogrodno.by

Водитель рассказал, как у него получилось проще и быстрее.

Гродненцы сообщают, что в ГАИ Гродно сохраняются очереди для тех, кто хочет поставить или снять автомобиль с учета. Например, вчера очередь растянулась на 80 метров, а некоторые занимали ее с ночи.

Две недели назад в сети появился «лайфхак» от гродненца о том, как быстрее снять/поставить автомобиль на учет в Гродно и не терять время в больших очередях. Тогда мужчина советовал приходить после обеда, пишет «АвтоГродно».

Однако, сейчас другой читатель уверен — лучше занимать очередь с утра и не обязательно приезжать с ночи, как это многие делают.

Фото: autogrodno.by

— В пятницу приезжал в ГАИ после 11 часов утра и после 3 часов дня, но талоны взять не смог. Сегодня, 7 августа, стал в очередь в 7:30 и все получилось, — говорит читатель.

Он рассказывает, что многие люди занимали очередь с 4-5 часов утра, хотя это лишнее. Даже те, кто пришел после 7:30, смогли взять талон. Талоны выдают с 8:00 до 8:30. Вчера в очереди было порядка 150 человек, она растянулась на 80 метров.

— Взял талон номер 122, документы подал в 12 часов, а в 4 часа дня забрал номера, — признается мужчина.

Фото: autogrodno.by

Очередь на получение и обновление водительских удостоверений:

Фото: autogrodno.by

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