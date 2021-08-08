В Индонезии начал извергаться мощный вулкан Мерапи 8.08.2021, 14:36

1,520

Огромный столб пепла из кратера накрыл несколько населенных пунктов.

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 8 августа.

Указано, что сегодня утром из кратера вулкана поднялся огромный столб пепла, который накрыл несколько населенных пунктов. По меньшей мере семь раз наблюдалось извержение лавы из вулкана.

Власти попросили жителей, проживающих в радиусе 5 километров от вулкана, покинуть свои дома.

Пока нет информации о пострадавших в результате стихийного бедствия.

Отмечается, что последнее крупное извержение Мерапи было зафиксировано в 2010 году. Тогда погибли 347 человек.

Мерапи – самый активный действующий вулкан в Индонезии. Он расположен в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокякарта. Высота 2910 метров.

Напомним, в конце июля на индонезийском острове Суматре снова активизировался вулкан Синабунг. Столб дыма поднялся на 4,5 километра. Ближайшие города засыпало вулканическим пеплом. Извержения лавы пока нет, но, по словам сейсмологов, это вопрос времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».