Эксперт: Литовцы наклонили «ненаклоняемого» 7 8.08.2021, 15:18

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Действия властей Литвы — хороший пример успешного противодействия гибридным угрозам.

Действия литовского руководства дают хороший пример того, что в современном мире проблемы нужно решать современными способами, а не рудиментарными подходами вроде строительства стен, отмечает военный аналитик Егор Лебедок.

Современный ответ на угрозы — это действия во всех сферах, и особенно там, где противник слаб. Расчет «стратегов» Лукашенко был на то, что противодействие потоку мигрантов со стороны Литвы будет слабым из-за демократических процедур. Но и здесь литовцы успешно сработали.

Литовцы начали хорошую информационную работу с собственным населением (встречи Науседы с гражданами в районах обустройства лагерей, работа СМИ и др.).

Прекращение полетов из Ирака в Беларусь и фактический перенос ответственности за организацию потока мигрантов на Беларусь — успех европейцев в дипломатической сфере. Сфера дипломатии Лукашенко фактически упирается в Россию и Ближний Восток (плюс несколько иных стран).

И произошедшее весьма показательный звоночек — серые схемы взаимодействия Беларуси со странами Ближнего Востока, которые раньше никто из западных стран не затрагивал, теперь становятся под угрозу. Вероятно, на данном направлении ЕС и США будут развивать «наступление» (или более широко — еще на схемы работы в Африке и Азии).

В экономической и инфраструктурной сфере помимо неослабления санкций любопытно отметить заявление главы МИД Литвы Г. Ландсбергиса о полном прекращении транзита белорусских калийных удобрений через Литву.

Интересный момент здесь в том, что почти год назад Лукашенко «пугал» этим Литву и Польшу.

А сейчас уже Литва грозит сама перекрыть транзит — литовцы показали уровень «угроз» Лукашенко, наклонили ненаклоняемого, так сказать.

Эти и иные действия из различных сфер, интегрированные по цели, и есть один из современных ответов в противоборстве. И пока их реализация Литвой — хороший пример противодействия гибридным угрозам (хоть я и не люблю это определение). Возможно, если успех сохранится, это пойдет как плюсик для Дали Грибаускайте на выборах нового генсека НАТО в 2022 году.

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