Максим Знак: Хочу, чтоб в Беларусь пришли хорошие новости и у празднующих закончилось шампанское 4 8.08.2021, 15:22

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Фото: tut.by

Юрист из команды Виктора Бабарико дал интервью ВВС.

На этой неделе в Минске начался закрытый суд по делам Марии Колесниковой и Максима Знака. Еще до начала судебного разбирательства журналисту BBC Саре Рейнсфорд удалось поговорить с Максимом Знаком.

«Я знаю, что на вопрос «Как дела?» [англичане] вежливо отвечают: «Как дела», а не переходят к обсуждению каких-то проблем. Вот и у меня все хорошо», – рассказал юрист.

По словам Знака, со дня ареста с ним обращаются «ровно и без эксцессов», не хуже, чем с другими арестованными: «С письмами только сейчас перебои – почти как у Гарри Поттера», – шутит Максим.

«Из курьезных моментов: у меня есть документ – акт изъятия запрещенных предметов, из которого следует, что к запрещенным предметам сейчас относится Конституция и альбом для рисования. Мне кажется, что это символично».

За почти год в СИЗО Знак написал около 4800 писем, сто рассказов, набросок романа и «довольно много стихов и рисунков». Юрист также рассказал, что успел прочитать около 230 книг и «съел очень много передач от родных».

Про обвинения в свой адрес Максим говорит коротко: «Действий, предусмотренных инкриминируемыми мне статьями Уголовного кодекса, я не совершал».

«То, что вы деликатно назвали словом «это» [обвинение и лишение свободы], происходит не со мной, а со всеми нами. Видимо, кто-то считает, что издержки содержания репрессивной машины (прямые и косвенные, материальные и нематериальные) – меньшее зло, чем соблюдение закона и предоставление людям реальных гражданских и политических прав. Для меня это странно, но история знает немало таких примеров».

По словам Максима, в правовом государстве со здоровым разделением властей к его действиям, как и к действиям многих других людей, претензий быть не может. «Ситуация довольно странная – прежде всего мы, так уж получилось, выступали за право на выборы и на выбор будущего. Моя область экспертизы – право и правоприменение, и мне кажется, я успешно доказал, что изменения в Беларуси необходимы. Сейчас перемен хочет еще больше людей, потому что за прошедший год, к сожалению, вместо движения вперед и развития белорусское общество откатилось на много десятилетий назад».

Максим говорит о том, что оправдательных приговоров в Беларуси всего 0,3%, но до оглашения приговора всегда остается шанс на то, что он будет законным и справедливым: «Поэтому к заключению я никак не готовлюсь. Только «золотой запас» в виде нескольких блоков сигарет, которые я не курю, имеется. Я думаю о судебном процессе, а не о тюремном заключении. Если солдата утром ждет бой с превосходящими силами противника, он думает в основном о бое, а не о своей возможной смерти».

И в конце Знак сказал: «Больше всего я бы хотел, чтобы из Беларуси пришли хорошие новости – что с небывалым размахом все беларусы отметили год реального народного единства, из-за чего в стране, наконец, закончилось шампанское».

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