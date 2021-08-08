Философский самолет Путина Телеграм-канал «Серпом По»

8.08.2021, 15:25

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А где же доблестные российские погранцы?

Любовь Соболь, осужденная на 1,5 года ограничения свободы, вчера вечером покинула Россию, сообщает РЕН ТВ . Если информация подтвердится, это будет означать одно: власти хотят, чтобы все, кто против, уехали из страны.

Пока не 22 год, и специальный философский пароход для несогласных организовывать не будут. Зачем? Пусть выбираются сами. Чтобы патриотичные пропагандисты на зарплате у режима могли визжать: «еще одна крыса сбежала из России».

Сбежала? Любовь же не Ботнический залив, как Ленин, по льду перешла, и не партизанскими тропами, как лукашенковские мигранты в Литву, пробиралась. А вроде как улетела рейсовым самолетом из «Внуково».

Где наши доблестные погранцы? Неужели сговор, взятка? Не верится. Скорее, негласная указивка сверху – несогласных, особенно буйных, выпускать не глядя.

Кремлю кажется, что за границей они безопаснее. Хорошо бы в стране одни согласные остались, которые и веревочку для повешения сами принесут. Вот тогда бы житуха у начальства началась!

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