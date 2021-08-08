Назван клуб, в который перейдет Месси 8.08.2021, 15:49

5,942

По информации некоторых источников, переход аргентинского футболиста уже согласован.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французской Лиге 1, где будет выступать за ПСЖ.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», — сказал Лапорта.

Ранее Лапорта заявлял, что из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог зарегистрировать контракт Месси, хотя стороны согласовали договор.

По информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход аргентинца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».