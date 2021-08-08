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Telegram-канал БОР: Погиб начальник цеха МТЗ

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  • 8.08.2021, 16:02
  • 19,426
Telegram-канал БОР: Погиб начальник цеха МТЗ

Он утонул на турслете, организованном предприятием.

Как сообщает Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих», вчера утонул начальник прессового цеха Минского тракторного завода.

Сообщается, что он утонул на так называемом турслете, организованном предприятием. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Примерно в 12 часов ночи залез в воду и остановилось сердце, весь посинел, помочь не смогли.

40 лет было».

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