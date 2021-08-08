Telegram-канал БОР: Погиб начальник цеха МТЗ

Telegram-канал БОР: Погиб начальник цеха МТЗ24
- 8.08.2021, 16:02
- 19,426
Он утонул на турслете, организованном предприятием.
Как сообщает Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих», вчера утонул начальник прессового цеха Минского тракторного завода.
Сообщается, что он утонул на так называемом турслете, организованном предприятием. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Примерно в 12 часов ночи залез в воду и остановилось сердце, весь посинел, помочь не смогли.
40 лет было».