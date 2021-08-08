Новые штаммы коронавируса могут назвать в честь созвездий 2 8.08.2021, 16:13

Сначала ВОЗ предлагала называть их именами греческих богов или богинь.

Новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, в случае, если букв греческого алфавита не станет хватить для их названий, заявляет технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет «Укринформ».

Ван Керкхове отметила: «Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с названиями созвездий».

Она также подчеркнула, что сначала в ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.

Как сообщало ранее ВОЗ, штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти разновидности обнаружили впервые.

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