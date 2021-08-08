Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МВД

Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МВД11
- 8.08.2021, 16:24
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Никто не уйдет от справедливого наказания.
Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МДВ. На этот раз в руках хакеров-патриотов оказалась база данных об участниках протестах, которых каратели внесли в так называемый список «Беспорядки».
«Этот список будет сопровождать узурпатора власти на его последнем пути, в Гаагу.
Организаторы и исполнители репрессий понесут неотвратимое наказание. Каждый случай будет рассмотрен люстрационной комиссией», — заявили киберпартизаны.