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Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МВД

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  • 8.08.2021, 16:24
  • 12,024
Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МВД

Никто не уйдет от справедливого наказания.

Киберпартизаны заявили о взломе еще одной базы данных МДВ. На этот раз в руках хакеров-патриотов оказалась база данных об участниках протестах, которых каратели внесли в так называемый список «Беспорядки».

«Этот список будет сопровождать узурпатора власти на его последнем пути, в Гаагу.

Организаторы и исполнители репрессий понесут неотвратимое наказание. Каждый случай будет рассмотрен люстрационной комиссией», — заявили киберпартизаны.

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