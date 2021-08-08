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Литва и Польша призвали Евросоюз расширить санкции против режима Лукашенко

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  • 8.08.2021, 16:52
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Литва и Польша призвали Евросоюз расширить санкции против режима Лукашенко

Действия диктатора названы «гибридной войной».

Польша и Литва призывают Евросоюз расширить санкции в отношении режима Лукашенко на фоне миграционного кризиса. С соответствующим совместными заявлением, опубликованном на сайте правительства Литвы, выступили литовский и польский премьеры Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецки.

«Мы осуждаем режим Лукашенко за то, что он превратил нелегальную миграцию в оружие, направленное на ЕС и его отдельные государства-члены с целью политического давления. Это еще раз демонстрирует цинизм белорусского режима и призывает к безотлагательному ответу и совместным действиям ЕС для решения проблемы безопасности», — говорится в тексте.

Главы правительств заявляют, что соседствующие с Беларусью Литва и Польша являются основными целями Лукашенко и начатая белорусским режимом гибридная война против Евросоюза продолжается.

Авторы подчеркивают, что Литва вместе с Польшей и другими государствами-членами ЕС и соответствующими международными организациями борется с гибридной угрозой и делает все возможное, чтобы не нарушить целостность восточной границы ЕС. Польша поддерживает Литву и солидарно выполняет свой долг по защите внешних границ ЕС, сотрудничая с институтами ЕС с этой целью.

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