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В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады-2020

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  • 8.08.2021, 17:01
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В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады-2020

Игры официально завершены.

В воскресенье, 8 августа, в Токио на Национальном стадионе прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио.

На стадионе прошли знаменосцы.

Из-за пандемии коронавируса на праздничное шоу не были допущены зрители. На трибунах находились только официальные лица - среди них и глава МОК Томас Бах, который и объявил Игры закрытыми.

Напомним, Беларусь показала худший результат за все время участия в летних Олимпиадах. В копилке нашей сборной всего семь наград: одно золото, по три серебра и бронзы.

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