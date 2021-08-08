В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады-2020

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады-20202
- 8.08.2021, 17:01
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Игры официально завершены.
В воскресенье, 8 августа, в Токио на Национальном стадионе прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио.
На стадионе прошли знаменосцы.
Из-за пандемии коронавируса на праздничное шоу не были допущены зрители. На трибунах находились только официальные лица - среди них и глава МОК Томас Бах, который и объявил Игры закрытыми.
Напомним, Беларусь показала худший результат за все время участия в летних Олимпиадах. В копилке нашей сборной всего семь наград: одно золото, по три серебра и бронзы.