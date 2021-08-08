В годовщину восстания 1988 года в Мьянме вспыхнули протесты против хунты 8.08.2021, 17:27

В то время это восстание было самым большим вызовом армейскому правлению.

Протесты против военного правительства Мьянмы вспыхнули по всей стране в воскресенье, в годовщину подавления восстания 1988 года против предыдущей военной хунты, сообщает Reuters.

Переворот 1 февраля положил конец короткому десятилетнему эксперименту по установлению демократии в 53-миллионной стране Юго-Восточной Азии, разбив надежды на то, что она выйдет из более чем полувекового военного правления.

Новое правительство во главе с Мин Аунг Хлайнгом, самым высокопоставленным военным генералом, занявшим пост временного премьер-министра неделю назад, заявляет, что действовало в рамках конституции, чтобы сместить правительство Су Чжи после оспаривания выборов, на которых победила партия, хотя избирательная комиссия заявила, что голосование было справедливым.

Многие из воскресных протестов ссылаются на восстание «8-8-88» 8 августа 1988 года, которое подавил тогдашний военный режим. Противники военных говорят, что во время разгона погибли около 3000 человек.

«Старый долг 88-го года, мы должны получить все в этом 21-м», – скандировали протестующие в городке Вундвин в регионе Мандалай.

Еще одна антипротестная акция в поселке Мьяинг была представлена плакатами с надписью: «Давайте вместе бороться за незавершенное освобождение народа 8.8.88».

Восстание 1988 года было в то время самым большим вызовом армейскому правлению, которое длилось с 1962 года.

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